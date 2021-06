Moreno Longo, tecnico dell’Alessandria, ai microfoni della Rai ha parlato a caldo della promozione in Serie B arrivata dopo i calci di rigore contro il Padova: "Una grande emozione, abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Sono arrivato qui neanche 5 mesi fa per portare avanti un progetto e oggi festeggiamo qualcosa di straordinario, festeggiamo una Serie B che mancava da quasi 50 anni. Se lo merita la società e la piazza e vedere questa gioia mi riempie d'orgoglio. Ho visto la squadra crescere giorno dopo giorno, questi ragazzi hanno saputo attingere delle energie che non sapevano neanche di avere. La svolta? Dopo la sconfitta contro il Piacenza. Lì ho capito che potevamo farcela, è stata una sconfitta salutare che ci ha portato fino a qui perché abbiamo trasformato la rabbia e la delusione in energia positiva. Colloco questa promozione assieme alle altre grandi emozioni che ho provato nella mia carriera. Perché quando si vince è sempre una cosa fantastica".