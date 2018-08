I tifosi dell'Alessandria contro la Juve e l'utilizzo del proprio stadio. Il gruppo Mandrogni Settore Popolare ha pubblicato su Facebook un messaggio chiaro per il presidente Luca Di Masi, in merito alla scelta di concedere lo stadio Moccagatta alla Juve Under23: "Il gruppo Mandrogni da qui in poi e a tempo indeterminato, seguirà la squadra solo in trasferta. Quando i Grigi giocheranno in casa non ci vedrete allo stadio, ma ci incontrerete per le strade. Chi ha amore per questi colori ha il dovere morale di dimostrare con ogni mezzo possibile la propria antipatia per questo stato di cose. Ci domandiamo come possa una società che ha gettato nel cesso decine di milioni di euro, giustificare come una proficua operazione commerciale una decisione che calpesta la dignità di un’intera tifoseria. Più in generale la barzelletta dei giovani giocatori che devono crescere, non ce la beviamo”.