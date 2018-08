La Juve U23 è realtà, una nuova realtà, la prima in Italia. Il club bianconero ha ufficializzato la formazione e l'iscrizione della seconda squadra al campionato di Serie C, non senza problemi. Se la squadra è in via di costruzione sulla base di idee chiare e di una guida tecnica affidata a Mauro Zironelli, a creare qualche grattacapo sono le infrastrutture: la Juve U23 si allenerà alla Continassa, ma giocherà al Moccagatta di Alessandria. Una scelta presa non benissimo dai tifosi locali, che sui social hanno creato - come riporta la Gazzetta dello Sport - un comitato anti Juve per stilare un duro comunicato: "È una decisione meramente commerciale che non tiene conto dei sentimenti dei tifosi. Ciò che per la società è un vanto, per la tifoseria è un affronto".



Il presidente dell'Alessandria, Luca Di Masi, però, ha voluto sottolineare l'appartenenza dello stadio ai tifosi, esaltando però l'accordo preso: "Ci saranno sempre e solo i nostri tifosi in curva. Sempre, in tutte e due le sfide. Questo è un punto fermo dell’accordo: loro andranno nel settore ospiti. I dirigenti bianconeri sono stati a Novara, Vercelli e Alessandria e hanno giudicato il nostro stadio come quello con gli standard più alti. E ci hanno scelti: è un onore". La prima gara della Juventus U23 sarà domenica prossima, in Coppa Italia.