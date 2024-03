Alessandria, UFFICIALE: altri 2 punti di penalizzazione, come cambia la classifica in Serie C

Nell'ambito di due diversi procedimenti, il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato con 2 punti di penalizzazione in classifica e un'ammenda di 2.000 euro l'Alessandria (Girone A di Serie C) a seguito di violazioni di natura amministrativa.

Il TFN, nell'ambito dei due procedimenti, ha sanzionato anche con l'inibizione di un mese e 15 giorni complessivi il rappresentante legale del club piemontese, Andrea Molinaro.



L'Alessandria, impegnata stasera sul campo della Pergolettese, è ultima nel girone A di Serie C.

LA NUOVA CLASSIFICA:

Mantova 67; Padova 61; Vicenza 49; Atalanta U23 e Triestina 46; Legnago e Lumezzane 41; Virtus Verona 39; Pro Vercelli 38; AlbinoLeffe e Giana 37; Renate 36; Pro Patria 35; Trento 34; Arzignano e Pergolettese 33; Novara 30; Fiorenzuola 27; Pro Sesto 19; Alessandria (-3) 15.