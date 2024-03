Alessandria, UFFICIALE: il gol dell'ex di Bocalon costa la panchina a Banchini

Marco Banchini non è più l'allenatore dell'Alessandria. Il club piemontese ha esonerato il tecnico in seguito alla sconfitta in casa per 1-0 contro il Renate, decisa dal gol dell'ex di Bocalon. La squadra è ultima in classifica nel girone A della Serie C con 18 punti.



IL COMUNICATO - L’U.S. Alessandria Calcio 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Marco Banchini. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto ed augura allo stesso le migliori fortune professionali. La guida della squadra è stata affidata momentaneamente al signor Jonatan Binotto, già vice allenatore della stessa, affiancato da Andrea Servili.