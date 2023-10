L’U.S. Alessandria Calcio 1912 è lieta di annunciare l’arrivo di Federico Gentile. Il centrocampista classe 1985, svincolato dallo scorso 1° luglio, ha sottoscritto un accordo annuale fino al termine della stagione 2023-2024 con opzione di rinnovo per la successiva.



Nativo di Roma, il neo centrocampista dell’Alessandria è cresciuto calcisticamente nell’Ostia Mare. In serie C ha vestito le maglie di Rieti, Valenzana, Alghero, Celano, Savona, Spal, Robur Siena, Foggia ed Alma Juventus Fano. Con Ninni Corda, direttore dell’area tecnica dell’Alessandria, ha condiviso le esperienze al Foggia, al Chiasso, al Seregno ed al Como di cui è stato anche il capitano nell’anno nella stagione 2018-2019, l’annata della promozione del club lariano dalla serie D alla C con Marco Banchini allenatore.