Il clima nella giornata di ieri è tornato disteso: tra Roma e Milano una settimana di sfottò social man mano sempre più duri è sfociata nel brutto gesto della maglia di Acerbi mostrata allo stadio. Le polemiche non si sono placate: il Milan con un comunicato ha difeso il gesto di Bakayoko e Kessié, alimentando ancora critiche. Compresa quella dell'ex campione del mondo Alex Del Piero.



DEL PIERO SU KESSIE E BAKAYOKO - Ospite a Sky Calcio Show, l'ex numero 10 della Juventus non si è tirato indietro e ha bacchettato i due centrocampisti duramente: "Lo scambio della maglia è un momento sacro. È come ciò che accade nello spogliatoio. C'è stata mancanza di rispetto. Ha ragione Gattuso: bisogna solo chiedere scusa. Se non ci fosse stata questa scena con la maglia oggi avremmo parlato dello scambio in sé per sé che sarebbe stato uno splendido finale al confronto avvenuto sui social".