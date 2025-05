Alessandro Nesta incorona Lamine Yamal: "E' disumano, non c'entra nulla con tutti gli altri"

Nel corso dell'intervento in conferenza stampa, alla vigilia della partita di campionato contro l'Atalanta che per il suopotrebbe portare l'aritmetica certezza della retrocessione in Serie B,, autentico mattatore della prima semifinale di Champions League contro l'Inter e nuova stellina del calcio mondiale.”, ha dichiarato Nesta a proposito del fenomeno classe 2007 del Barcellona, che ha già realizzato 15 reti in questa stagione e che martedì prossimo, nella semifinale di ritorno a San Siro, sarà ancora una volta il pericolo pubblico numero uno per la formazione allenata da Simone Inzaghi.Parole quelle dell'allenatore del Monza non molto differenti da quelle rilasciate, a caldo, dopo il 3-3 di Montjuic dallo stesso tecnico nerazzurro: "Yamal è un talento che nasce ogni 50 anni, ma mi hanno impressionato anche i miei - spiega - Siamo stati costretti a raddoppiarlo e triplicarlo abbassandoci un po' e lasciando un po' di spazio da altre parti”. E quando a consacrare il talento di un ragazzo nemmeno maggiorenne sono rispettivamente uno dei più grandi difensori del calcio italiano e un allenatore che con l'Inter ha saputo raggiungere un alto livello di competitività, significa che con Lamine Yamal ci troviamo di fronte a qualcosa di speciale.