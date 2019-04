Anna, una donna di 49 anni malata di cancro, si rivolge a Le Iene accusando Alessandro Proto di averle spillato 130 mila euro. Anna racconta di averlo conosciuto sui social network: lui finge prima di avere una figlia morta a cui non riesce a pagare le spese del funerale e poi un figlio in clinica psichiatrica bisognoso di cure costose. Lei è fragile e decide di aiutarlo economicamente per sentirsi utile: "Sono caduta in un baratro fatto prima di pressanti richieste di denaro e poi di minacce legali a me e ai miei cari".



Alessandro Proto è un imprenditore già noto alle cronache per aver fatto affari fingendo di avere amicizie tra i vip come George Clooney. Tra l'altro in passato aveva diffuso diversi comunicati stampa con delle fake news, secondo cui alcuni calciatori come Messi, Cristiano Ronaldo, Pogba, Modric, ecc... avrebbero comprato casa in Italia o in altre parti del mondo cavalcando così le voci di mercato dell'epoca.