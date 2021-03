"Quando ho deciso di realizzare questa campagna mi sono ispirata a cio’ che in questo momento ci manca di piu’, il contatto fisico". Con questo messaggio Alessia Marcuzzi ha voluto presentare la campagna di lancio del suo nuovo brand "Luce".



Un mix di scatti immersi nel verde e contornata da altri ragazzi giovani e in forma super come lei. A far scalpore è stata in particolare una foto in cui la Marcuzzi si mostra completamente nuda insieme ad un modello. Sfoglia gli scatti della campagna e altri della bellissima Alessia nella nostra gallery.