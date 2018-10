è uno dei pochi eletti che può vantarsi di esser stato giocatore ed allenatore della Juventus. Le sue esperienze sono spesso coincise con vittorie importanti, come la Coppa Uefa vinta nel 1990 oppure il campionato del 2012 conquistato da secondo di Antonio Conte. Lo abbiamo contattato in esclusiva per avere una sua opinione sulla Juventus di questa stagione. Prima, però, abbiamo chiesto al vice storico di Conte, che si trova attualmente a Londra, se ha novità sul suo futuro e su quello dell'ex tecnico bianconero, ancora fortemente accostato al Real Madrid.