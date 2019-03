Angelo Alessio, ex collaboratore di Antonio Conte, ha parlato del futuro del tecnico in un intervento a Sportitalia: "Io vedrei bene un allenatore straniero. Secondo me la Juventus potrebbe andare su Zidane. Ne parlano tutti, conosce bene l’ambiente. So che c’è anche il pensiero di un ritorno di Antonio. Lui conosce tutto della Juventus ma secondo me alla fine potrebbe andare proprio su Zidane. Conte all’Inter? No comment".