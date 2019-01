Angelo Alessio, vice di Antonio Conte sia alla Juventus che al Chelsea, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del futuro del tecnico leccese: "Per la prossima squadra sicuramente vedrà qualche progetto a lungo termine. Può tornare in Italia, o magari ancora all'estero. L'ho 'lasciato' perché voglio mettermi in gioco e fare l'allenatore". E sulla situazione di Gonzalo Higuain, Alessio aggiunge: "Alla fine è scivolato nella gara con la Juve, mostrando un crescente malcontento. Chissà se andrà a finire bene la trattativa. In ogni caso l'esperienza al Milan sarà scialba. E resterà quello che ha fatto...".