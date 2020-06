Lunga intervista di Tuttosport ad Angelo Alessio, ex vice di Conte, che ha vissuto la prima parte dell'ultima stagione in Scozia, sulla panchina del Kilmarnock. Tanti i temi affrontati, anche quello legato alla possibilità di vedere Alvaro Morata all'Inter: "E' un ragazzo eccezionale, educato, si allenava nel modo giusto ogni giorno. Aveva un ottimo rapporto con tutti, sa farsi voler bene. E’ bravissimo ad attaccare lo spazio, oltre a essere tecnico, abile nello stacco per colpire di testa e nel difendere la palla per lavorare di sponda: direi un attaccante completo. Può giocare da solo o in coppia con Lukaku come succedeva per esempio alla Juventus con Tevez. E' nel pieno della sua maturità, credo che il meglio lo debba ancora dimostrare. Ripeto, tutti si aspettano che faccia 30 gol e secondo me può farli. Nell’Inter potrebbe starci benissimo, anche se non sarà facile portarlo via da Madrid".