: vedere per credere le splendide foto dellache qualche tempo fa ha deciso di chiudere il proprio account ufficiale, sul noto social network, per motivi sconosciuti. La sua eleganza e le sue forme sinuose però non hanno bisogno di essere mostrate in maniera diretta, perché indirettamente sono comunque arrivate agli occhi di noi fortunati:ha fatto le fortune, sue e di chi la può guardare.