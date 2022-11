Alex Mucci e Eva Menta sono le due modelle salita alla ribalta delle cronache la scorsa settimana, quando avevano scattato dei selfie a seno quasi scoperto di fronte alla Venere di Botticelli, agli Uffizi a Firenze. In seguito alle polemiche che avevano fatto seguito alle foto, Alex ed Eva avevano preso posizione: "Abbiamo deciso di archiviare le immagini (momentaneamente) solo per calmare le acque". Alex Mucci che Eva Menta, questa sera protagoniste alle Iene, su Italia 1, sono due modelle molto conosciute nel mondo dei social: a prima ha un profilo Instagram seguito da 6 milioni di followers, la seconda un account ufficiale da 3,8 milioni di fan. Pronti per le foto?



