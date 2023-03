Certo, c'è sempre stata la consapevolezza di quella opzione che avrebbe potuto fare scattare il prolungamento automatico (se richiesto dal giocatore), ma c'è sempre stata anche la convinzione che quelle condizioni non si sarebbero verificate. E, che dovrebbe riguardare anche il 50% delle presenze complessive stagionali (calcolo ancora in divenire considerando il percorso nelle coppe). Quindi, considerando la volontà del giocatore di restare già espressa in tempi non sospetti e un suo ruolo comunque da titolarissimo nella Juve di Max Allegri soprattutto dopo l'evoluzione in centrale sinistro della difesa a tre,L'ingaggio di Alex Sandro è pesante, anzi pesantissimo, non rispecchia affatto il rendimento dell'ultimo triennio del brasiliano: 6 milioni netti a stagione, un accordo figlio dell'epoca pre-Covid e delle due volte in cui la Juve ha stoppato all'ultimo la sua cessione (2017 al Chelsea, 2018 al Psg).roppo tardi la proposta di un biennale al ribasso, alla fine il colombiano si è limitato a sfruttare l'opzione scattata con la presenza numero 40., che si possono ipotizzare attorno ai 4 milioni di euro.Con 300 presenze, la sua maglia potrà finire subito al J-Museum. Poi può continuare la scalata verso il record di partite disputate da uno straniero: davanti a lui solo David Trezeguet e Pavel Nedved, primatista a quota 327. Tempo ne avrà Alex Sandro, rapidamente è cambiato tutto attorno a lui.