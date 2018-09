“Alex Sandro sembra un altro calciatore rispetto allo scorso anno”: testo e musica di Max Allegri. Parole che hanno trovato facile conferma nelle prime prestazioni stagionali dell'esterno brasiliano. Decisivo a Verona contro il Chievo, positivo anche a Parma riscattando così subito le battute a vuoto del match con la Lazio. Questa notte il ritorno anche in Nazionale, proprio al posto di quel Marcelo il cui destino rimane legato a doppio filo con il suo, anche se soltanto in panchina. E se Marcelo dichiara amore eterno finché dura al Real Madrid, la posizione di Alex Sandro è rimasta in bilico fino agli ultimi giorni di mercato: martedì 14 agosto è arrivata l'offerta ufficiale del Paris Saint Germain da 50 milioni. La cifra giusta al momento sbagliato, ormai non c'era più tempo per concludere l'assalto su Marcelo e il Psg è tornato a casa con l'ennesimo rifiuto dopo quello della stagione precedente. Una situazione che però, rispetto a dodici mesi fa, non sembra aver condizionato particolarmente Alex Sandro, già pronto a tornare sui livelli che lo avevano portato ad imporsi come uno dei terzini sinistri più ambiti sul panorama internazionale.



E IL RINNOVO? - Una sessione di mercato dopo l'altra, ecco che Alex Sandro è dunque nuovamente rimasto al proprio posto. Con quel contratto ancora fermo alle condizioni iniziali, della firma datata estate 2015: circa 2.8 milioni netti a stagione più bonus, fino al 2020. Ed ecco che allora la questione rinnovo torna e resta sempre di assoluta attualità. Lo aveva annunciato lo stesso Beppe Marotta in apertura di mercato come la trattativa sarebbe iniziata di lì a poco. Invece a settembre la situazione non è ancora cambiata: l'entourage del giocatore continua ad aspettare la chiamata per dare il là ad una trattativa che porterà ad un adeguamento dell'ingaggio e a un prolungamento dell'accordo. La proposta è in cantiere da tempo, l'aumento dovrebbe portare il brasiliano a percepire oltre 4 milioni netti a stagione più bonus. Una data sul calendario ancora non c'è, la società bianconera non sembra avere particolare fretta ma sa che non rimane poi troppo tempo per evitare di trovarsi in una posizione di debolezza sul mercato. Ed evitare di ritrovare l'Alex Sandro demotivato e demotivante della scorsa stagione: quello diverso di oggi è tutta un'altra storia. Da blindare.



@NicolaBalice

​