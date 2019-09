Giornate dure, difficili. Alex Sandro è tornato in Brasile a causa di un lutto familiare, partito immediatamente verso la propria patria non appena avuta la terribile notizia. Ha lasciato borsone e allenamenti alla Continassa, giustamente, per tornare a casa. Ma quando si farà rivedere in Italia?



IL RITORNO - Secondo quanto riferito da ilBianconero.com, sicuramente non domani, vigilia della gara contro la Spal. In questo momento, per lui e per la Juve, la priorità è assolutamente il momento che sta vivendo la sua famiglia. Ulteriori novità si avranno proprio nella giornata di domani, quando si scoprirà con più precisione la data del rientro a Torino. Difficile però pensare a una sua presenza contro la Spal, gara delle 15 di sabato.