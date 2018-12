A qualche giorno dal suo rinnovo di contratto fino al 2023, Alex Sandro giura amore alla Juventus. Ecco le sue parole al Corriere Torino: "È stata una buonissima settimana, abbiamo vinto una partita difficile contro la Roma e dobbiamo continuare così. E poi ho firmato il rinnovo del contratto: quando un giocatore rinnova è sempre felice, perché sa che ha la fiducia dell’allenatore, del presidente e del club. Insomma, sono felicissimo. Resterò a Torino molti anni. Ho firmato il rinnovo perché mi piace stare alla Juve e perché ho parlato con il presidente, so dove vuole arrivare, lui e la Juve. E io voglio fare parte di questa storia".



SULLA STAGIONE - "Creiamo tante occasioni, ed è la cosa più importante. Poi, se la palla entra o no, non lo sai mai. Di squadre imbattibili non ne esistono, ma noi abbiamo la testa giusta: lavoriamo per migliorare e per vincere. È la mentalità che è decisiva".



FAMIGLIA JUVE - "È la prima volta che gioco a Natale, ma siamo professionisti e comunque sarà una storia da raccontare. Non mi dispiace non poter stare in famiglia, la Juve è la mia famiglia: vedo più i compagni di squadra che moglie e figli...".