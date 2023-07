Bonucci e McKennie, Zakaria e Arthur, Pellegrini e Pjaca: tutti fuori rosa, tutti destinato a lasciare la Juve. E Alex Sandro? Piaccia o non piaccia ai tifosi più stanchi, il brasiliano sembra intenzionato a restare in bianconero. Con Max Allegri che lo gestirà nelle rotazioni. Salvo cambi di rotta, per Alex Sandro l'avventura alla Juve non è finita.