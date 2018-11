Alex Sandro parla del proprio futuro. Il terzino sinistro ha dichiarato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale brasiliana: "Un giorno in futuro mi piacerebbe giocare in Premier League, ma in questo momento sono felice in Italia e voglio continuare a giocare per la Juventus".



Con cui è sotto contratto fino a giugno 2020 e ha un ingaggio da 2,8 miloni di euro netti a stagione. L'ex Porto il prossimo 26 gennaio compierà 28 anni e, per spegnere le sirene inglesi oltre che le candeline sulla torta, è chiamato a firmare un rinnovo dell'accordo. Altrimenti sarà messo sul mercato in estate, quando avrà solo un altro anno di contratto con i bianconeri.