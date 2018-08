L'offerta giusta non c'è, un anno dopo Alex Sandro si trova ancora bloccato alla Juventus. Cambiano le condizioni, ma non il risultato: dalle resistenze della Vecchia Signora a un interesse non concretizzato al meglio, non arriva la proposta vincente per accontentare la Juve e permettere al terzino brasiliano di trovare nuovi stimoli altrove.



IL PSG LATITA - La scorsa estate, dopo la partenza preventivata di Bonucci e quella inaspettata di Dani Alves, i bianconeri avevano rifiutato i 70 milioni di euro messi sul piatto da Chelsea e Paris Saint-Germain, promettendo una successiva cessione per una cifra rivista al ribasso, 50 milioni. Il PSG, un pallino nella testa di Alex Sandro: a gennaio il no al Chelsea, che aveva incontrato le richieste della Juve, per attendere i parigini, che puntualmente quest'estate sono tornati alla carica. I 40 milioni proposti a giugno non bastavano per convincere Marotta e Paratici, aperti a un rilancio dal club parigini. Rilancio atteso invano: a poco più di una settimana dalla chiusura del mercato in Italia, tutto tace dal PSG, l'offerta giusta per strappare il brasiliano alla Juve non è arrivata e così, oltre al blocco di operazioni in entrata come Darmian o il sogno Marcelo, ora prende sempre più quota l'ipotesi rinnovo.



RINNOVO PIU' VICINO - Questo infatti il piano che i bianconeri vogliono seguire con le tre 'mancate cessioni' dell'estate, Pjanic, Rugani e appunto Alex Sandro. Il contratto del terzino scadrà nel 2020, alla chiusura del mercato entrerà nel vivo la trattativa per il prolungamento che avrà un obiettivo chiaro: evitare che il prezzo del giocatore possa calare ulteriormente e mantenere così la valutazione di 50 milioni di euro. In attesa che la prossima estate o già a gennaio i club inglesi che hanno effettuato sondaggi (Manchester United, Manchester City e Chelsea) o magari proprio il PSG possano concretizzare il loro interesse e presentare un'offerta, questa volta quella giusta per convincere la Juve e ingaggiare Alex Sandro



@Albri_Fede90