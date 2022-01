Comprare, ma anche vendere. La Juventus non si fermerà solo a Vlahovic, atteso a Torino per le visite mediche tra venerdì e sabato, entro il 31 gennaio lavorerà in uscita, con l'obiettivo di fare cassa e finanziare, in parte, l'investimento per il serbo, che muoverà in 4 anni e mezzo oltre 120 milioni di euro . Da tempo Cherubini è al lavoro per piazzare gli esuberi, tra questi c'è ​, per il quale si continua a cercare una sistemazione in Premier League., sono attesi passi importanti soprattutto dal club del sud di Londra.In Premier League potrebbero finire altri due giocatori, che fanno parte del progetto di Allegri ma sono assolutamente sacrificabili per ragioni di cassa. Il primo è ​Rodrigo, 24enne centrocampista uruguaiano, per il quale continuano i contatti con l'Aston Villa., non c'è accordo sul prezzo ma c'è margine di trattativa.I Blues cercano un terzino e sta valutando il brasiliano della Juve, già seguito in passato.