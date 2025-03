Getty Images

Alexander-Arnold al Real Madrid: contratto pronto, firma vicina

Federico Targetti

23 minuti fa



Il Real Madrid prepara il prossimo colpo galactico: secondo quanto riportato da Relevo, infatti, è già pronto il contratto che per i prossimi 5 anni legherà Trent Alexander Arnold al club della Capitale spagnola.



L'accordo è pronto, sarà valido fino al 2030 e prende le mosse dalla scadenza imminente di quello del terzino inglese con il Liverpool, con la maglia del quale ha giocato fin dall'inizio della sua carriera da professionista, nel 2016, dopo le giovanili sempre dei Reds. La firma è attesa nelle prossime settimane.



Alexander-Arnold, che giocando ad Anfield ha sollevato Champions League, Mondiale per Club, Supercoppa UEFA, Premier League e Coppa di Lega inglese, tutte una volta sola e con Jurgen Klopp come allenatore, nella sua ultima stagione con Slot in panchina ha fatto registrare 3 goal e 7 assist in 39 presenze complessive.