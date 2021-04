La popolarità di Alexandra Drewchin in arte Eartheater si sta sempre più allargando. Nota come frontwoman del gruppo Guardian Alen e lanciatasi come solista con il nome di Eartheater sta ampliando la sua area di interesse e anche grazie ad un fisico da urlo si sta lanciando anche nel mondo della moda.



In tanti la scambiano come la sosia, più formosa di Bella Hadid (tifosa del PSG e a cui è stato attribuito più volte un flirt con Neymar) ed è diventata una delle muse di un marchio di lingerie che ha come indossatrici proprio la Hadid insieme ad Irina Shayk (LEGGI QUI).



E la campagna di shooting dell'ultima passerella lascia lettarlamente a bocca aperta. Ecco Alexandra o Eratheater nei suoi scatti più sexy nella nostra gallery.