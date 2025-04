Alexi Lalas, dalla chitarra alla Serie A con il Padova

I DUE ANNI AL PADOVA IN SERIE A

Le buone prestazioni ai Mondiali 1994 di Lalas non passano inosservate e nel 1994 il neopromosso Padova decide di portare il difensore statunitense in Serie A, in un momento del calcio italiano in cui il numero degli stranieri è in costante crescita. Prima che il trasferimento di Lalas al club biancoscudato si concretizzi, però, trascorrono ore di grande incertezza.

Quando Alexi sbarca nella penisola italiana il 26 luglio 1994, atterrando all’aeroporto di Venezia alle ore 11.35, con 700 tifosi biancorossi pronti ad accoglierlo nella Sala degli Specchi del Gran Caffè Pedrocchi, tutti si aspettano che la firma del difensore americano sul contratto e il conseguente annuncio ufficiale arrivino nel giro di poco tempo.

Così però non è, perché Lalas non si lascia condizionare dal clima festante e dichiara:

“Non ho firmato per alcun club, e sicuramente non lo farò nemmeno oggi. Devo valutare attentamente tutte le proposte. Le offerte non mancano: Coventry e Bochum mi hanno proposto l’ingaggio. Lo stesso ha fatto il Padova. Ho già avuto modo di toccare con mano le situazioni sia in Inghilterra che in Germania: adesso sono qui in Italia. L’accoglienza è stata stupenda. Non mi aspettavo tutto questo calore, ma devo riflettere: prenderò la decisione definitiva solo al mio ritorno in America. Devo riflettere attentamente perché per me cambia totalmente la vita: voglio scegliere una città bella, tranquilla, dove posso ambientarmi senza alcun problema”.

Dopo aver fatto un giro in centro città con il presidente Sergio Giordani, Lalas continua a trattare nella sede del club. Prima di prendere l’aereo che lo riporta negli Stati Uniti, previsto alle 18.40, rifiuta per motivi scaramantici persino di mettersi al collo una sciarpa del Padova offertagli dai tifosi.

Alla fine la fumata bianca arriverà dopo il suo ritorno negli States. Il Padova dà al difensore un ultimatum per la mezzanotte del 27 luglio. Alle 17.00 la società veneta riceve un fax con il contratto firmato e in calce un significativo: “Forza Padova”. I biancoscudati pagano 400 milioni il suo cartellino alla Federazione statunitense, garantendo al calciatore 250 milioni di ingaggio.

L’iconico Lalas, con i suoi lunghi e folti capelli, i baffoni e il pizzetto, tutti rigorosamente rossi, sbarca così in Italia a 24 anni fra l'incredulità generale, ma finirà per stupire un po' tutti.

"Ci sarà da lavorare parecchio. - dichiara alla 'Rai' - Non è facile giocare in Italia, soprattutto per un americano. Prima di tutto dovrò farmi valere sul campo".

L'esordio in Serie A il 4 settembre 1994 è un vero e proprio incubo. Al Ferraris la Sampdoria di Mancini e Platt 'passeggia', travolgendo i veneti di Sandreani 5-0.

"La Sampdoria ha suonato troppo forte - commenta il difensore dopo la partita - noi non siamo riusciti a tenere il ritmo".

La prima ‘gioia’ italiana per l’americano arriva così nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Dopo aver perso la gara di andata in casa all’Euganeo per 0-3, e aver così compromesso la qualificazione, il Padova di Sandreani interpreta una partita gagliarda a San Siro il 21 settembre. In 10 contro 11 per l’espulsione di Rosa, i biancorossi resistono agli assalti nerazzurri e nella ripresa trovano con il difensore americano il gol della vittoria esterna: Pagliuca in uscita si scontra con Maniero, per l’arbitro è tutto regolare, il pallone giunge sui piedi di Lalas che a porta sguarnita insacca. Il Padova vince 0-1 la gara di ritorno, ma è l’Inter ad avanzare agli ottavi.

In campionato la musica purtroppo per Lalas e per il Padova non cambia nemmeno nelle successive 4 giornate, cosicché i biancoscudati arrivano al confronto con il Milan con un solo punto e 15 reti al passivo. Ma sarà proprio la sfida, sulla carta impossibile, con la squadra di Capello, a segnare la svolta in positivo della stagione dei biancoscudati e del difensore americano.

Contro i campioni d'Italia domenica 16 ottobre Lalas gioca una grande partita in fase difensiva e si toglie anche lo sfizio di siglare il primo goal in Serie A. Rossi in uscita si scontra con Galderisi, la palla piomba sui piedi di Lalas, che non ha difficoltà a insaccare a porta sguarnita. Nella ripresa il Padova trova anche il raddoppio con Gabrieli. Davide sconfigge Golia, lui però non si esalta.

"Sono solo un piccolo giocatore nel mondo del calcio", dice dopo aver stretto la mano a Capello.

La sera è ospite della 'Domenica Sportiva', e il suo è un vero e proprio show. "Ciao bella!", dice alla presentatrice Alessandra Casella, esibendosi alla chitarra. La musica resta l’altra sua grande passione e proprio nel 1994, con la sua band, i 'Ginger', Lalas incide anche il suo primo album, 'Woodland'.

Il secondo goal italiano è il gol della bandiera ospite nel pesante rovescio per 5-1 subito a Roma contro la Lazio. Il Padova chiude il girone di andata al terzultimo posto con 17 punti a pari merito con Reggiana e Cremonese, con cui si prospetta una lotta all'ultimo sangue per la salvezza.

Lalas vive i momenti più difficili allontanando lo stress e risponde sempre alle domande dei giornalisti in modo schietto e senza peli sulla lingua, stupendo spesso i suoi interlocutori. Quando gli riferiscono delle critiche di Zeman nei suoi confronti, ad esempio, replica:

"Io penso che Zeman è... un vaffanculo!".

O quella volta che, dopo una partita, lascia senza parole il suo interlocutore:

“Come ho preso la sconfitta di oggi? Non mi importa nulla: adesso vado a casa, suono la chitarra, sto con la mia ragazza e tutto si sistema".

Per Lalas e il Padova la stagione 1994/95 si conclude con il lieto fine: la squadra di Sandreani si impone 5-4 ai rigori nello spareggio salvezza giocato contro il Genoa al Franchi di Firenze il 10 giugno, e conquista la permanenza in Serie A. Lalas mette insieme 34 presenze (conteggiando lo spareggio salvezza) e 2 gol in Serie A più 2 presenze e un gol in Coppa Italia è anche votato come 'Calciatore statunitense dell'anno'.

Di tutt’altro tenore sarà invece la stagione 1995/96. Il difensore americano, alle prese con problemi fisici, totalizza appena 11 presenze in campionato, più altre 2 in Coppa Italia, senza lasciare il segno. Il Padova crolla e chiude all'ultimo posto, precipitando in Serie B.