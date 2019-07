Chi si rivede! L'ex difensore Alexi Lalas è tornato a Padova 23 anni dopo. Personaggio particolare dal capello lungo color carota, è stato il primo americano a giocare in Serie A: "Sono emozionato e contento di tornare qui. A Padova sono cresciuto come uomo e come calciatore. Ringrazio i tifosi del Padova, rappresentano una città storica. Possono cambiare proprietari, giocatori e dirigenti, ma lo scudo resterà per sempre. E' una questione di fede. Non c'è stato giorno che io non abbia pensato a Padova, mi ha lasciato qualcosa che porterò dentro per sempre".

I RICORDI - Vecchi ricordi degli Anni '90: "Dovevo marcare gente come Baggio e Del Piero. Non ero il difensore più forte in circolazione, ma sicuramente il più bello. E lo sono ancora oggi". Sul suo arrivo in Italia: "Quando mi dissero che mi voleva il Padova ho accettato subito. Il primo gol in A contro il Milan? Forse ero in fuorigioco, oggi col VAR me l'avrebbero annullato".