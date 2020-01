Alexis Sanchez come Ibrahimovic. Nessun paragone però con la vicenda del campione svedese, tornato a vestire la maglia del Milan dopo l'addio di 7 anni e mezzo fa, o raffronti di natura tecnica. Semplicemente, l'attaccante cileno dell'Inter ha subito un trattamento analogo a quello di Zlatan dai propri connazionali: la statua costruita nella sua città natale - Tocopilla - è stata danneggiata da alcuni vandali. Un episodio che ricorda da vicinissimo quanto accaduto a quella dedicata a Ibrahimovic e sistemata all'esterno dello stadio del Malmoe, in Svezia.



Qui però non c'entrano i tifosi delusi di una delle principali rivali dell'Hammarsby, formazione di Stoccolma di cui il milanista è diventato comproprietario, ma la complicata situazione politica in Cile. Luis Moyano, sindaco di Tocopilla, ha parlato così del danneggiamento della statua di Sanchez: "Si tratta di un gruppo di persone che, sfruttando le manifestazioni, creano anarchia danneggiando la città". Il monumento - inaugurato nel 2017 - ritrae il giocatore con la maglia della nazionale, circordato dagli stemmi di alcuni dei club per cui ha giocato (Arauco de Tocopilla, Cobreloa, Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcelona e Arsenal).