Vince l’Italia di Milena Bertolini, ne fa tre alla Nuova Zelanda e vola in finale di Algarve Cup, dove affronterà la Germania. Le Azzurre passano in vantaggio con Girelli, brava a sfruttare un errore del portiere neozelandese Nayler: cross di Guagni, uscita a vuoto e gol del 10 azzurro. Poi, prima del duplice fischio, Schroffeenger, portiere dell’Inter, ipotizza dal dischetto l’avversaria. Nella ripresa Bonansea prima e Tarenzi poi chiudono il match, nel mezzo il palo di Sara Gama. Ora sarà Italia-Germania, mercoledì prossimo, alle 19.45 italiane: in palio uno dei più importanti tornei del calcio femminile.