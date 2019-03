Il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam non è stato convocato dall'Algeria per il match con il Gambia (playoff verso la Coppa d'Africa), il ct Djalem Belmadi spiega: "E' ancora alla ricerca del suo livello, del suo migliore stato e solo così potrà tenere un posto per la Coppa d'Africa. In questa sosta lavorerà per tornare ai livelli top che aveva prima dell'infortunio".