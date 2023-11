Il commissario tecnico dell'Algeria Djamel Belmadi, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato del calciatore del Milan Yacine Adli, francese ma di origini algerine e in procinto di vestire la maglia delle "volpi del deserto": "Ho parlato con lui più volte dai tempi del Bordeaux La palla è nel suo campo. Ho effettuato l'approccio in ambito tecnico spiegandogli il progetto. Non c’è bisogno di fare altro per convincerlo. Ma non ha detto di essere disponibile".