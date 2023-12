قائمة المنتخب الوطني الخاصة بكأس أمم إفريقيا كوتديفوار 2023 #DesertWarriors #123VivalAlgerie

per l'imminente Coppa d'Africa, che si giocherà tra gennaio e febbraio 2024.Una conferma all’indiscrezione degli scorsi giorni, con l’algerino che, dunque, lascerà scoperto un altro tassello nella mediana rossonera.(oltre che Chukwueze)Il club di Via Aldo Rossi, infatti, sta provando a trattare con le varie componenti della Coppa d'Africa (federazione, board organizzativo e nazionali) per schierare, almeno per questa sfida, l’ex Empoli: il regolamento della Coppa d'Africa recita che i calciatori si aggreghino alle loro nazionali 15 giorni prima dell'inizio del torneo, al via il 13 gennaio. La Nigeria esordirà il 14 gennaio, contro Guinea Equatoriale, l'Algeria il 15 gennaio contro l'Angola.: Mandrea, Mbolhi, Benbot: Atal, Guitoun, Aïot-Nouri, Larouci, Mandi, Tougaï, Bensebaïni, Touba, Belaïd: Bentaleb, Feghouli, Aouar, Chaïbi, Zerrouki, Boudaoui,: Mahrez, Ounas, Amoura, Gouiri, Belaïli, Bounedjah, Slimani