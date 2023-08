Alica Schmidt, la bellissima atleta tedesca ribattezzata in patria la "velocista più sexy del mondo" ha lanciato una open challenge all'attaccante del Manchester City Erling Haaland. Il bomber norvegese ha un picco di 22,5 miglia all'ora cronometrata dagli esperi inglesi e Alica, interpellata dai norvegesi di Dagbladet lo ha sfidato sul campo.



"Battere Haaland sulla corsa? Penso di sì, sui 400 metri. Sui 200 metri sarebbe più difficile. Sarei felice se la gara si svolgesse. Quando? Non lo so, devo chiederlo a lui. Ma sono sempre pronta. ​Haaland, se sei pronto a correre, sarei felice. Vediamo chi è più veloce!".