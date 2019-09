Si chiama Alice Bertoletti e nel corso dell'ultima settimana si è fatta notare più volte negli eventi della Milano Fashion Week. Mora, bellissima e con tatuaggi che non lasciano indifferenti, la bellissima Alice continua a stupire. Sì perché la sua è stata un'estate letteralmente bollente, passata fra selfie nuda a Ibiza e vacanze in Salento e Sardegna.



Alice è un volto noto della nostra tv e del nostro calcio. Tifosissima della Fiorentina, ha preso all'ultima edizione di Ciao Darwin nella puntata dedicata al calcio "Juventus contro tutti" in cui, tra l'altro, madre natura era l'altrettanto splendida Michelly Sanders, ex dell'attaccante della Spal Petagna.



Quale sarà il prossimo passo? Per ora scorrete le sue foto più hot nella nostra gallery.