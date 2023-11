Amici da una vita, una vita bianconera. Paulo Dybala e Alvaro Morata sono da sempre legati da un rapporto profondo e, non a caso, nella notte più importante, quella in cui la Joya ha fatto la proposta di nozze ad Oriana, la punta spagnola c'era. E lì, davanti alla Fontana di Trevi, anche Morata ha celebrato l'amore con la sua Alice Campello, presente nella Capitale insieme a loro. Ecco la foto per celebrare l'evento.