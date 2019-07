La rapina in casa è alle spalle e soltanto qualche giorno fa Alice Campello e Alvaro Morata hanno festeggiato insieme a bordo mare il loro secondo anniversario di nozze.



L'attaccante ex-Juve rimasto all'Atletico Madrid ha fatto alla bellissima moglie un regalo-sorpresa per l'anniversario, un anello nascosto fra i fiori, prontamente ripreso e pubblicato sugli attivissimi profili social.



Attivissimo è soprattutto quello della splendida Alice che non perde occasione per mostrare un fisico tornato statuario dopo il parto dei suoi due figli gemelli e nelle ultime foto, di cui uno dopo una doccia sexy al mare, ha scelto di mettere in mostra un lato b da urlo. Ecco le foto nella nostra gallery.