Alice Campello è da sempre apprezzatissima dai tifosi italiani e non solo delle squadre in cui Alvaro Morata, suo marito, ha giocato. La sua bellezza è spontanea e la simpatia che fa trasparire faticano ad attirare gli haters.



E nonostante 4 figli, il suo lavoro da modella prosegue alla grande con Alice che è diventata ancora una volta una testimoniale per una linea di costumi che l'ha vista come protagonista della campagna social.



Ecco i suoi scatti nella nostra gallery.