Alisha Lehmann, nazionale svizzera e calciatrice dei Villans, lascia la ex compagna Ramona Bachmann, attaccante del Psg Femminile, per… Douglas Luiz, centrocampista brasiliano del club.Un bacio sui social per sancire la storia d’amore, con l’attaccante svizzera, di 22 anni, che ha mandato in tilt i social. La storia è stata condivisa anche da Douglas Luiz, con la didascalia:Lehmann e Bachmann, compagne di nazionale, vivevano insieme a Londra, la prima del Chelsea la seconda dell’Aston Villa. Poi la pandemia, il Psg e… Douglas Luiz.