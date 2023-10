Alisha Lehmann è una delle star internazionali del calcio femminile e della Premier League dove gioca per l'Aston Villa. Famosa non solo per le sue gesta in campo, ma anche per le vicende extra-campo fra cui la burrascosa storia d'amore con il calciatore Douglas Luiz, Alisha è intervenuta al podcast Dir Tea Talk, condotto da Shirin David, rivelando un dettaglio piccante occorsogli negli ultimi anni.



LA PROPOSTA HOT - "Ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare, al quale non ho risposto, ma la stessa persona ha inviato un messaggio alla guardia del corpo che mi proteggeva. I messaggi provenivano da una persona che conoscevo abbastanza bene. Il messaggio diceva: "Pagherò Alisha 100.000 franchi svizzeri per passare una notte con lei'", al che la guardia del corpo ha risposto: "Solo 100.000? Non è possibile". Il fatto è che ho ancora i suoi messaggi sul mio telefono ed è un po' stupido. Un calciatore? Non posso rivelare il suo nome, ma è una persona molto conosciuta a livello internazionale".



La conoscevate? Eccola