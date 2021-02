C'era una volta il miglior portiere del mondo. Alisson lo è stato, ora non lo è più. Non solo,. Due errori grossolani sono costati il ko interno con il Manchester City, passato ad Anfield 4-1. Una sconfitta pesante che fa scivolare i Reds a -10 dalla vetta, occupata proprio dai Citizens (che hanno anche un match in meno), che di fatto li obbliga ad abdicare. Certo, la stagione non è finita, ci sono la qualificazione alla prossima Champions League da conquistare e gli ottavi dell'Europa che conta (contro il Lipsia) da giocare, ma con questo Alisson non sono escluse altre brutte sorprese.L'ex portiere della Roma, pagato 62,5 milioni di euro più 10 di bonus nell'estate 2018,ma la spia di pericolo, in realtà, è accesa da un po'. E' da tempo che non riesce più a garantire quell'impermeabilità che aveva assicurato nell'ultimo biennio, sono mesi che non fa la differenza. Per Klopp quelli di oggi vanno etichettati come incidenti di percorso, eppure sono in molti a credere che sia diventato una preoccupazione tanto da sponsorizzare l'ascesa di Kelleher., l'ultimo numero uno del Liverpool a commettere due errori decisivi in una singola partita (nella finale di Champions League contro il Real Madrid, nel maggio 2018).- Alisson, che in queste ore ha ricevuto attestati di stima da società e compagni, sa che da qui fino al termine della stagione deve tornare a essere quel portiere che il mondo ha ammirato.Le grandi squadre hanno bisogno di grandi portieri, il brasiliano ha tutto per riprendersi quello che è stato suo. E' il momento di dimostrarlo.