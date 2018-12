“È stato veramente bello., perché sappiamo tutti quanti la voglia che ha Momo di segnare”., al termine della vittoria per 5-1 contro l’Arsenal di ieri. Un match in cui si è vista, per l’ennesima volta in questa prima parte di stagione, un'autentica meraviglia. Gol di Maitland-Niles all’11’, poco dopo le note del. Poi, l’incredibile reazione dei Reds: pareggio al 14’ con Bobby Firmino, 2-1 con Bobby Firmino al 16’, 3-1 con Mané al 32’ su assist di Salah, 4-1 con Salah su rigore a 47’.per chiudere il primo tempo.: Firmino, al 65’, col rigore gentilmente lasciatogli da Salah. Risultato finale? 5-1 per il Liverpool, contro la quinta forza del campionato.Diciassette vittorie, tre pareggi e… zero sconfitte. Già, il Liverpool è ancora imbattuto nel massimo campionato inglese. E11 i gol subiti dalla Juventus di Allegri in 19 partite, 10 quelli subiti dal Paris Saint-Germain in 17 partite, 12 quelli subiti dall’Atletico Madrid di Simeone sempre in 17 partite e infine 17 in 17 partite quelli subiti dal Lipsia, miglior difesa della Bundesliga., anche - e soprattutto - grazie ai colpi di mercato:, arrivato lo scorso anno dal Southampton per quasi 79 milioni di euro, e, acquistato in estate dalla Roma per 62,5 milioni di euro.. 12 clean sheet per l’estremo difensore brasiliano, re della classifica davanti all’interista Handanovic. Bayern Monaco agli ottavi di Champions League e Manchester City in Premier League sono avvisate:. 48 gol in campionato, meglio solo la squadra di Guardiola con 51. Il capocannoniere della Premier League veste la maglia rossa e si chiamaalla pari di Harry Kane e Pierre-Emerick Aubameyang.- La scorsa stagione ha dimostrato in maniera definitiva che, dopo la finale di Champions League contro il Real Madrid. Grazie ai colpi estivi di mercato, la società ha ulteriormente rinforzato la rosa a disposizione di Klopp.Negli ultimi dieci anni il Liverpool è stato gradualmente spodestato dalla top four di Premier League. Escludendo il secondo posto ottenuto nella stagione 2013/14, i Reds hanno vissuto un periodo recente di risultati sportivi abbastanza mediocre:Con Klopp in tre stagioni la musica è cambiata: i Reds sono tornati in Champions League con due quarti posti consecutivi, hanno raggiunto tre finali di coppe, di cui due europee, tutte però perse in circostanze diverse.: manca solo un titolo, è giunto il momento della raccolta dopo tanta semina. È il momento di sentire il sacrointonato durante una cerimonia per la vittoria di un trofeo. Che sia Premier League o Champions League, la squadra di Klopp da settembre a oggi ha dimostrato di poter battere chiunque.