L'ex portiere della Roma Alisson, ora al Liverpool, ha parlato dei giallorossi a Sky Sport nel post della partita contro il Bayern Monaco: "La Roma è uscita dalla Champions giocando a testa alta, ci hanno provato ma hanno trovato una squadra con molta qualità. La Champions League è sempre di alto livello, l'anno scorso siamo arrivati in semifinale, quest'anno la Roma non ci sarà ma il calcio è questo. Mi dispiace molto per l'esonero di Di Francesco e per i miei compagni, ma questo è il calcio: gli auguro il meglio per il resto della stagione".