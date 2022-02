Alisson commenta il pareggio per 1-1 di San Siro del suo Liverpool dell'andata degli ottavi di Champions: "L'Inter ha creato diverse situazioni, ma siamo stati bravi per neutralizzare ogni loro tiro o cross. Dopodiché abbiamo approfittato delle occasioni che abbiamo creato noi. Sicuramente è stata una partita difficile e il pari sarebbe stato più giusto. L'Inter ha infatti disputato una grande partita, le palle gol che abbiamo prodotto noi sono state però più pulite e l'abbiamo messa dentro, che è la cosa che conta. In ogni caso dobbiamo stare attenti al ritorno ad Anfield, l'Inter è una squadra ricca di giocatori forti, verranno a Liverpool a lottare. Io vicino all'Inter? Sì è vero, ne parlavo pure col mio agente stasera. Avevo 17 anni, ma alla fine sfumò. In ogni caso sono felicissimo del percorso che ho fatto, forza Roma sempre!"