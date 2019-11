Un retroscena di mercato che lascia il tempo che trova ma che farà mordere le mani ai tifosi del Napoli. Già, perché Alisson Becker in una lunga intervista all'Independent ha rivelato di un'offerta recapitatagli dallo stesso De Laurentiis ai tempi della Roma: "Mi cercò il Napoli. Lo stesso presidente è venuto a cercarmi - ha rivelato il portierone del Liverpool. Ma fossi andato a Napoli dopo aver lasciato la Roma mi sarei messo in una situazione molto difficile: tra le due squadre non c'è un vero e proprio derby ma la rivalità è grande. ​Ammiro molto il Napoli, hanno una grande squadra ed è sempre difficile giocare contro di loro, soprattutto al San Paolo".



MIRACOLO SU MILIK - Un rimpianto per il Napoli, anche perché quando Alisson vede azzurro si esalta come lui stesso ha ricordato: "​A marzo 2018, con la Roma giocavamo in trasferta a Napoli ed è stata una partita fantastica per me: feci undici parate in una grande prestazione difensiva". E poi ricorda quella super parata su Milik di un anno fa che valse al Liverpool la qualificazione agli ottavi: "​Ho messo tutto me stesso in quel salvataggio. ​Io ero pronto. Sono arrivato nella posizione giusta e stavo aspettando che i miei difensori liberassero l'area, ma è stato un cross difficile da respingere e la palla è arrivata a Milik. Ho provato a chiudere l'angolo il più possibile, a farmi grande e l'ho costretto a calciare rapidamente. Gli ho complicato la situazione: se fossi rimasto fermo, avrebbe avuto più spazio e più tempo per controllare e scegliere l'angolo".