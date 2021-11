Il giudice Susana Tedesco, del Tribunale di Buenos Aires, ha dato il via libera alla(da quattro donne diverse)(Dalma, Giannina, Diego jr, Jana e Dieguito Fernando, quest'ultimo di appena 8 anni)appartenuti all'ex 'Pibe de Oro', il cui ricavato verrà appunto diviso tra i cinque eredi.nel quartiere Villa Devoto a Buenos Aires, il cui valore è stato stimato in 900mila dollari, un altro immobile a Mar del Plata (valore base d'asta 65mila dollari),, ovvero una Bmw Coupé del 2017, un altra modello 750 sempre dello stesso anno e un Van H-1 della Hyundai dal valore iniziale di 38mila dollari.teneva dentro dei bauli in un deposito. La lista, riporta l', comprende(uno è quello ufficiale del Napoli) decorati dall'artista colombiano Mr Bling e alcuni autografati da Maradona;firmata dal Leader cubano;molti dei quali con dedica a Diego da parte degli autori;di vario tipo;che si suppone contengano degli orologi e altri 14 con la scritta 'Hublot';, di Hamsik e con dedica dello slovacco);e premi conferiti al 'Pibe';autografata da Roger Federer;e altri attrezzi da palestra e altro ancora, perfino'Dolce Gusto'.L'asta, la cui data è stata fissata per il prossimo 19 dicembre, sarà organizzata da Adrian Mercado, agenzia della capitale argentina e sarà internazionale e via streaming. Si prevede una notevole partecipazione e un gran numero di offerte.