, allenatore del, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con la: "Possiamo dire che è sempre un top club con giocatori di alto livello. La rotazione avviene ogni anno, ci sono molti giocatori diversi rispetto alla scorsa stagione, ma si tratta di come l'allenatore rende la squadra efficiente. A loro possono riuscire cose, ma anche incappare in una giornata no e lo abbiamo visto con la Spal. Solo domani capiremo l'impatto dei risultati, sia per noi che per la Roma è un match importante e il risultato del girone dipenderà da queste due partite. Arrivo anticipato a Roma? È una prassi che facciamo spesso, quando il volo prevede più di tre ore: siamo arrivati da Makhackhala e l'accumularsi delle ore non è facile da smaltire, non vorrei che sembrasse un'eccezione, anche la Roma pensa di venire a Mosca due giorni prima, in altre situazioni vediamo soluzioni di questo tipo. A chi stare attenti? Non si dovrebbe dire, ma se devo essere sincero forse Dzeko. Il secondo è De Rossi, se ci potrà essere o meno. Se invece parliamo di un giocatore top, che è Totti, sono riuscito a vederlo in questo stadio... ma non c'è. Ci sarà ma non sul campo. Dzagoev e Vlasic?Il secondo è pronto per domani, sicuramente, mentre il primo ha ancora degli acciacchi che non gli permettono di giocare la partita intera, ma spero di vederlo sul campo qualche minuto. Chi sostituirà Akinfeev? Dobbiamo aiutarlo tutti per sostenerlo, senza un peso di responsabilità aggiuntiva. Forma fisica? Parlando di queste partite, dobbiamo avere una buona preparazione fisica e tattica: domani giocheremo bene e sfrutteremo le nostre specifiche, non permettendo loro di esprimersi. Giovani? Sono sempre un vantaggio, ma alle volte non sono stabili e sono vulnerabili. Roma diversa dll'anno scorso? Non è da chiedere a me, noi dobbiamo considerare che i leader ci sono, poi se ne vanno. Bisogna sostituirli... ovvio che la Roma abbia vinto con il Barcellona l'anno scorso, sarebbe bello aspettarsi una squadra così. Tutti chiedono lo stesso gioco ed è un'ulteriore pressione".