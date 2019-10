. @wallacemick , deputato europeo irlandese della GUE, in Plenaria con la maglia del Toro. @LaStampa pic.twitter.com/Nga8CY0JYc — emanuele bonini (@emanuelebonini) October 10, 2019

Vedere un irlandese indossare la maglia delè di per sé in qualcosa di raro. Se l’irlandese in questione è un europarlamentare durante una seduta plenaria all’Europarlamento di Bruxelles, il fatto diventa più unico che raro. Questo è ciò che è accaduto quest’oggi e il deputato in questione è Mickche alla seduta si è presentato con un abbigliamento tutt’altro che formale: niente giacca e cravatta, ma jeans e t-shirt del Toro.Non è la prima volta che Mick Wallace mostra il proprio attaccamento ai colori granata: già nel 2013 aveva partecipato a una seduta del Parlamento irlandese indossando una maglia del Torino. Ora ha però deciso di portare la propria passione per il club piemontese anche al di fuori dei propri confini nazionali, arrivando ai banchi dell’Europarlamento di Bruxelles.