Emiliano Bigica, allenatore della Fiorentina Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno al termine del pareggio contro la Roma, parlando anche dell'esordio in Serie A di Nicky Beloko, che Vincenzo Montella ha lanciato nella sfida con il Sassuolo: " Mi ha emozionato vederlo entrare l'altra sera. Spero che per lui sia un'iniezione di autostima e fiducia, per proseguire nel migliorarsi ed essere pronto per il calcio dei grandi".