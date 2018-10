Dorival, allenatore del Flamengo, ha parlato a Globoesporte di Lucas Paquetá, che a gennaio passerà al Milan: "In Europa farà come Coutinho? Ogni situazione ha delle particolarità, Couu era già pronto e ha sfruttato il suo momento. Lucas e Kakà? Sono difficili da paragonare, ma se continua così sarà in grado di raggiungere livelli vicini a quelli di Kakà".